شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يزحف نحو الأسفل – تحليل - 12-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار حول حاجز 1.0800، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، والتي تستهدف مستويات 1.7000 ثم 1.0640 كمحطات رئيسية تالية.
إيجابية مؤشر ستوكاستيك الحالية قد تسبب بعض التذبذب الجانبي المؤقت قبل استئناف الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً بشرط أن يحافظ السعر على ثباته الإغلاق اليومي دون 1.0840.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0700 والمقاومة 1.0880
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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