شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أجيليتي للمخازن العمومية (AGLTY) الأنظار تتجه لأسفل -تحليل صباحي- 12-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا خلال جلسة امس الاثنين حيث اغلق عند مستوى 624 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 660 فلس، كما نلاحظ استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك فالأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 520 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 670 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 609.3 بينما مستوى المقاومة هو 639.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط