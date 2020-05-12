شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الاتصالات المتنقلة (ZAIN) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 12-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الاثنين في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 505 فلس، وذلك بعدما لامس مستوى المقاومة الحالي عند 530 فلس، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تصل به لمستوى الدعم 450 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 530 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 500.7 بينما مستوى المقاومة هو 511.7 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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