شكرا لقرائتكم خبر عن شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية (ALQURAIN) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 12-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 219 فلس، مخترقا بذلك القناة الصاعدة قصيرة الأجل، والتي بدأت في منتصف شهر مارس من العام الحالي، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 190 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 240 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 212.7 بينما مستوى المقاومة هو 222.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط