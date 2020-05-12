شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بوبيان للبتروكيماويات (BPCC) يتراجع مرة أخرى -تحليل صباحي- 12-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا مرة أخرى وذلك خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 485 فلس، بعدما فشل في تجاوز مستوى مقاومته الحالي والقوي عند 515 فلس، كما نلاحظ ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع استمرار التراجع للوصول لمستوى الدعم 450 فلس كمستوى أول ثم 400 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 520 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 480 بينما مستوى المقاومة هو 488 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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