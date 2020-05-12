شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مراكز التجارة العقارية (MARAKEZ) يرتفع مرة أخرى -تحليل صباحي- 12-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 29٫50 فلس، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 27 فلس، كما نلاحظ ظهور إشارات إيجابية على مؤشر ماكد حيث اطلق إشارة شراء، لذلك نتوقع إمكانية استمرار الارتفاع الحالي لمستويات قد تصل الى 33 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 27 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 28.8 بينما مستوى المقاومة هو 30.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد