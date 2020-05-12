شكرا لقرائتكم خبر عن شركة هيومن سوفت القابضة (HUMANSOFT) مازال تحت الضغوط البيعية -تحليل صباحي- 12-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يعاني الضغوط البيعية في الأجل القصير، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 2552 فلس، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يعد إشارة سلبية قد تفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 2250 فلس، شرط اختراق السهم لمستوى 2500 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 2,535.0 بينما مستوى المقاومة هو 2,586.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر شركة هيومن سوفت القابضة (HUMANSOFT) مازال تحت الضغوط البيعية -تحليل صباحي- 12-05-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.