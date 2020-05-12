شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة المستثمرون القابضة (INVESTORS) يقلص خسائره الأحد -تحليل صباحي- 12-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم خسائره التي حققها خلال جلسة الأحد الماضي، حيث اغلق عند مستوى 12٫20 فلس مرتفعا، وفي ظل استمرار تدني كميات التداول، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 10٫20 فلس كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 13٫50 فلس

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 12.0 بينما مستوى المقاومة هو 12.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط