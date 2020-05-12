شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال القابضة (AHCS) يواصل التراجع -تحليل صباحي- 12-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه ليغلق امس الاثنين عند مستوى 0٫605 ريال، في ظل استمرار تدني كميات التداول لثالث جلسة على التوالي، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع انخفاضا لمستويات اقل قد تصل الى 0٫57 ريال كمستوى أول ثم 0٫50 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫65 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.59 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.62 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط