شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار القابضة (IGRD) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 12-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل كبير خلال جلسة امس الاثنين ليغلق عند أدني مستوى له خلال الجلسة وهو 0٫465 ريال، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى 0٫494 ريال، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يواصل السهم عمليات جني أرباح للوصول لمستوى الدعم 0٫45 ريال كمستوى أول ثم 0٫38 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫52 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.45 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.48 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط