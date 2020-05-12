شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة للتنمية (UDCD) يفقد معظم مكاسب الأحد -تحليل صباحي- 12-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم معظم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأحد الماضي، حيث اغلق امس الاثنين منخفضا عند مستوى 1٫40 ريال، مكون بذلك نموذج "Dark Cloud” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تصل بالسهم لمستوى الدعم 1٫12 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫40 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.18 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.34 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط