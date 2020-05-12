تعرف على قيمة الصادرات عبر الموانى المصرية فى فبراير الماضى.. انفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومية عن حجم الصادرات المصرية التي جاءت عن طريق الموانئ والمطارات المصرية، وذلك خلال شهر فبراير الماضي، وقدرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إجمالي تلك الصادرات بنحو 2 مليار و693 مليون دولار، مقابل 2 مليار و609 مليون دولار. وينشر ”الخليج 365” بالإنفوجراف توزيع الصادرات المصرية عن طريق الموانئ وكانت كالتالي: موانئ الإسكندرية: 781 مليون و590 ألف دولار فبراير الماضي، مقابل 779 مليون دولار فبراير 2019. الحدود الغربية: 18 مليون و583 ألف دولار فبراير الماضي، مقابل نحو 16 مليون دولار فبراير 2019. بورسعيد: 108 مليون و854 ألف دولار فبراير الماضي، مقابل 87 مليون دولار فبراير 2019. السويس: 428 مليون و193 ألف دولار فبراير الماضي، مقابل 450 مليون دولار فبراير 2019. Advertisements دمياط: 168 مليون و611 ألف دولار فبراير الماضي، مقابل 169 مليون دولار فبراير 2019. العريش: 43 مليون و185 ألف دولار فبراير الماضي، مقابل 51 مليون دولار فبراير 2019. الدخيلة: 170 مليون و176 ألف دولار فبراير الماضي، مقابل 177 مليون دولار فبراير 2019. سفاجا: 48 مليون و371 ألف دولار فبراير الماضي، مقابل 32 مليون دولار فبراير 2019. القصير وموانئ البحر الأحمر: 9 ملايين و906 ألف دولار فبراير الماضي، مقابل 698 ألف دولار فبراير 2019. المطارات: 626 مليون و117 ألف دولار فبراير الماضي، مقابل 555 مليون دولار فبراير 2019.

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