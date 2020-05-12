شكرا لقرائتكم خبر عن صبحى نصر: قرض صندوق النقد يحتوى تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور صبحي نصر، رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بالعاشر من رمضان، أن قرار صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 2.772 مليار دولار، من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) لاحتواء الأثر الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا المستجد، من شأنه إعانة الاقتصاد المصرى على مواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد في الفترة المقبلة.

وقال صبحي نصر، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن الدولة تحركت في أزمة فيروس كورونا المستجد بشكل احترافي منذ البداية، لتخفيف الآثار السلبية المتوقعة من جراء انتشار الفيروس محليا وعالميا، علما بأن آلية الاقتراض من صندوق النقد الدولي هي أحد البدائل التي أتاحها الصندوق لمساعدة الدول لمواجهة أثار فيروس كورونا المستجد.

وقال المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، اليوم الاثنين، إنه وافق على إقراض مصر 2.772 مليار دولار، من خلال من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) لاحتواء الأثر الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا.

وقال رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة سابقة لـ"الخليج 365"، أن الحكومة المصرية، فى تواصل دائم مع المؤسسات المالية الدولية، وبينها صندوق النقد الدولى، لافتًا إلى أن الاتفاق الجديد عبارة عن "أداة التمويل السريع"، وهو ما يتيح الحصول على حزمة تمويلية من صندوق النقد الدولى، تتاح بدون شروط بالإضافة إلى اتفاق الاستعداد الائتمانى، وهو برنامج مدته عام، وعبارة عن شرائح تصرف على دفعات، خلال سنة، لافتًا إلى أن المساعدات الفنية من صندوق تتم بشكل متواصل.