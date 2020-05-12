شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 12-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستسلم المؤشر من جديد للضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.18% بما يعادل -78.95 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 6,444.71، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 5,974.78.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,200.00 ومستوى المقاومة 6,600.00.