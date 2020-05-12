شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يغلق على انخفاض وسط عدم يقين بشأن استئناف الإنتاج في كاليفورنيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "تسلا" خلال تعاملات اليوم الإثنين في ظل عدم اليقين بشأن إمكانية السماح لشركة صناعة السيارات الكهربائية باستئاف الإنتاج في ولاية كاليفورنيا.



وكتعهد المدير التنفيذي لـ"تسلا" "إيلون ماسك" بإعادة افتتاح مصنع الشركة في ولاية كاليفورنيا على الرغم من معارضة السلطات المحلية لهذه الخطوة.



وأوضح "ماسك" في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" بان "تسلا" سوف تعيد افتتاحمصنعها في كاليفورنيا وسوف تستأنف الإنتاج رغم القيود التي تفرضها مقاطعة "ألاميدا".

Advertisements



وأضاف "ماسك" بأنه سيتواصل مع الجميع من أجل العمل على إعادة الموظفين إلى مواقعهم الإنتاجية، مشيرا إلى أنه لو سيتم إلقاء القبض على أحد من العاملين، فسوف يكون أول من يتم اعتقاله.



وأثير جدل بين "ماسك" والسلطات الصحية في كاليفورنيا التي ترى ضرورة عدم المخاطرة بأرواح العاملين الذين ربما يصابوا بفيروس كورونا.



وعلى صعيد التعاملات،انخفض سهم "تسلا" بنسبة 1% إلى 811.2 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 824 دولارا وأققل سعر عند 785 دولارا.