الاقتصاد

أسعار الفضة تغلق منخفضة بضغط من صعود العملة الأمريكية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تغلق منخفضة بضغط من صعود العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الإثنين بضغط من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وترقب حذر في الأسواق العالمية حيال كيفية إعادة فتح الاقتصادات.


وبدأت المملكة المتحدة وفرنسا بالفعل إجراءات إعادة فتح الاقتصادات بشكل تدريجي، كما أن العديد من الدول اتخذت إجراءات مشابهة.

Advertisements


وفي الولايات المتحدة، أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على المضي قدما في إجراءات إعادة فتح الاقتصاد الأكبر في العالم حتى لو زاد عدد المصابين والوفيات بفيروس .


وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 100.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.2 نقطة وأقل مستوى عند 99.1 نقطة.


وفي ختام الجلسة، انخفضت أسسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.6% أو ما يعادل 9.8 سنت إلى 15.68 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 15.92 دولار بينما سجل أقل سعر عند 15.51 دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الفضة تغلق منخفضة بضغط من صعود العملة الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا