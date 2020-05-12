شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تغلق منخفضة بضغط من صعود العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الإثنين بضغط من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وترقب حذر في الأسواق العالمية حيال كيفية إعادة فتح الاقتصادات.



وبدأت المملكة المتحدة وفرنسا بالفعل إجراءات إعادة فتح الاقتصادات بشكل تدريجي، كما أن العديد من الدول اتخذت إجراءات مشابهة.

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وفي الولايات المتحدة، أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على المضي قدما في إجراءات إعادة فتح الاقتصاد الأكبر في العالم حتى لو زاد عدد المصابين والوفيات بفيروس كورونا.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 100.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.2 نقطة وأقل مستوى عند 99.1 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.6% أو ما يعادل 9.8 سنت إلى 15.68 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 15.92 دولار بينما سجل أقل سعر عند 15.51 دولار.