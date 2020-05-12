شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 12-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم التصنيع (2060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.32% بما يعادل -0.03 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لهذا تستمر توقعاتنا السلبية المحيطة بالسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 8.22، طيلة ثبات المقاومة 10.28. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.22 ومستوى المقاومة 9.00.

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