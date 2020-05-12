شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اتصالات يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 12-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم اتحاد اتصالات (7020) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 24.90، ارتد السهم ارتفاعاً في نهاية التداولات ليقلص الكثير من خسائره ويغلق على انخفاض بنسبة بلغت -0.97% بما يعادل -0.25 نقطة، وذلك وسط محاولات السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 24.30، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 28.25 من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.30 ومستوى المقاومة 27.00.