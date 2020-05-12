شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت حائل يقلص من خسائره – تحليل صباحي – 12-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم أسمنت حائل (3001) ليسجل أدنى سعر له في آخر جلساته عند 9.54، ليرتد منه ارتفاعاً ليقلص من خسائره ويغلق على تراجع بنسبة بلغت -3.24% بما يعادل -0.34 نقطة، وذلك وسط الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ولكن بالرغم من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 10.50، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 9.51 استعداداً لكسره.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.51 ومستوى المقاومة 10.50.