شكرا لقرائتكم خبر عن البلاد يستعد لكسر دعمه الحالي – تحليل صباحي – 12-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم البلاد (1140) في آخر جلساته، وذلك بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.90% بما يعادل -0.40 نقطة، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 20.18، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 18.18.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.64 ومستوى المقاومة 21.40.