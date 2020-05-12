شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت نجران يتعرض للضغط السلبي – تحليل صباحي – 12-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أسمنت نجران (3002) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتعرض بذلك لضغطه السلبي، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى المتوسط، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -3.14% بما يعادل -0.31 نقطة.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 10.18، ليستهدف مستوى الدعم المهم 8.11.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.00 ومستوى المقاومة 10.18.
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