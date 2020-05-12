شكرا لقرائتكم خبر عن سامبا وسط توقعات سلبية – تحليل صباحي – 12-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سامبا (1090) في آخر جلساته، وذلك بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -3.50% بما يعادل -0.74 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 22.68، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 18.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.38 ومستوى المقاومة 22.68.