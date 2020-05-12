شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ ينخفض بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط – تحليل صباحي – 12-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم بترورابغ (2380) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى القصير، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.76% بما يعادل -0.11 نقطة، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي من جديد بمؤشرات القوة النسبية، ليتحرك السهم حول محور متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 11.80 استعداداً لكسره.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.80 ومستوى المقاومة 14.00.