شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي كل الطرق تؤدي للمزيد من الانخفاض – تحليل صباحي – 12-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الأهلي (1180) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.36% بما يعادل -0.80 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 37.05، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 30.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.50 ومستوى المقاومة 36.00.