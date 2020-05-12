شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يرتفع وسط الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 12-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كهرباء السعودية (5110) في آخر جلساته، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض البعض من خسائره السابقة، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.65% بما يعادل 0.10 نقطة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل هابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 16.50، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 14.42.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.00 ومستوى المقاومة 16.50.
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