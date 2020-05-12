شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ريت 1 ينخفض بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 12-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم الأهلي ريت1 (4338) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب خسر السهم خلالها بنسبة بلغت -0.13% بما يعادل -0.01 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم القريب 7.80 استعداداً لكسره، وذلك طيلة ثبات المقاومة 8.21.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.80 ومستوى المقاومة 8.21.
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