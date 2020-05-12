شكرا لقرائتكم خبر عن باين في أداء الأسهم الأمريكية نهاية التعاملات وسط ترقب حذر لإعادة فتح الاقتصاد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات يوم الإثنين بعد انخفاضها بشكل ملحوظ في بداية الجلسة، لكن الترقب الحذر يسود الأسواق مع اتخاذ إجراءات تدريجية لإعادة فتح الاقتصاد.



وتتسابق العديد من الولايات الأمريكية للكشف عن خططها لإعادة فتح اقتصاداتها بشكل تدريجي بعد تضررها ععلى مدار أشهر من أزمة فيروس كورونا وتسببها في انكماش اقتصادي وركود يلوح في الأفق بالإضافة إلى ارتفاع حاد في معدل البطالة.



ومن جانبه، صرح الرئيس الأمريكي "دونادل ترامب" بأن إدارته ستنظر فيما إذا كانت الصين تلتزم بتعهداتها وفق بنود المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري أم لا.



وفي سوق الخام، انخفض سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 2.4% وأغلق عند 24.14 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 25.5 دولار وأقل سعر عند 23.6 دولار.

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وتراجع سعر "برنت" بنسبة 4.4% مغلقا عند 29.60 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 31.4 دولار وأقل سعر عند 21.4 دولار.



وفي ختام الجلسة، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 109 نقاط) إلى 24222 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 24366 نقطة وأقل مستوى عند 24070 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 71 نقطة) إلى 9192 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 9241 نقطة وأقل مستوى عند 9053 نقطة.



واستقر "إس أند بي 500" عند 2930 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2944 نقطة وأقل مستوى عند 2903 نقاط.