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شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة تتخلى عن مكاسبها وتغلق على انخفاض والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم الإثنين متخلية عن المكاسب التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة حيث تعرضت لضغوط بسبب انخفاض أسعار النفط.
وتتأثر تحركات الذرة نوعا ما بأسعار النفط حيث أن مصافي تكرير الخام في الولايات المتحدة تقبل على شراء الذرة لاستخدامه في صناعة الإيثانول (الوقود الحيوي) ومزجه بالوقود التقليدي.
وفي سياق آخر، يتوقع خبراء ومراقبون تعرض الولايات المتحدة لطقس شديد البرودة في وقت لاحق هذا الشهر مما سيدعم بدوره المحاصيل الزراعية ووفرتها، ومن ثم انخفاض الأسعار.
وعلاوة على ذلك، ضغط صعود العملة الأمريكية على أغلب السلع في الأسواق العالمية حيث ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 100.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.2 نقطة وأقل مستوى عند 99.1 نقطة.
وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الذرة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.4% إلى 3.18 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر عند 3.22 دولار بينما سجل أقل سعر عند 3.17 دولار.
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