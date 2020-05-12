شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يغلق على ارتفاع مدعوماً بإعادة افتتاح متاجر الشركة في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "آبل" خلال تعاملات اليوم الإثنين بعد كشف صانعة "آيفون" و"آيباد" في الأسبوع الماضي عن خطتها لإعادة افتتاح متاجرها بشكل تدريجي في الولايات المتحدة بعد عدة أسابيع من الإغلاق بسبب أزمة فيروس "كورونا".



وكشفت مصادر لـ"سي إن بي سي" عن أن "آبل" تنوي إعادة افتتاحج جميع متاجرها في الولايات المتحدة، وسوف تبدأ بافتتاح المتاجر في ولايات "ساوث كارولاينا" و"ألاباما" و"ألاسكا".

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ومن شأن هذه الخطوة دعم أنشطة ونمو "آبل" مع الاخذ في الاعتبار أن المتاجر تعد من اهم مصادر إيرادات الشركة والترويج لمنتجاتها ومبيعاتها من "آيفون" وغيره من الأجهزة التقنية التي تطورها الشركة.



وكانت الشركة الأمريكية قد أعلنت البدء مؤخراً في إعادة افتتاح متاجرها في عدد من الدول على مستوى العالم من بينها ألمانيا وكوريا الجنوبية.



وفي ختام جلسة الإثنين، ارتفع سهم "آبل" بنسبة 1.6% وأغلق عند 315 دولارا، وسجل السهم أعلى سعر خلال التعاملات عند 317.05 دولار بينما سجل أقل سعر عند 307.2 دولار.