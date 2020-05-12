شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: بنوك الخليج تستطيع تحمل خسائر ائتمانية جديدة حتى 36 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة بلومبرج عن ستاندرد آند بورز، أنه من الممكن أن تستوعب البنوك في منطقة الخليج الغربي ما يصل إلى 36 مليار دولار كخسائر جديدة في الائتمان قبل أن تبدأ قاعدة رأس المال لديها في التآكل، وهو ما يجعلها في وضع قوي يمكنها من مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، وفقًا لستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني.

وقالت ستاندرد آند بورز في مذكرة بحثية: "إن البنوك الإقليمية تتمتع بمستويات ربحية عالية - بسبب الأحجام الكبيرة من الودائع بلا فوائد، ووجود مصادر مستدامة للدخل من الرسوم، الى جانب الكفاءة التشغيلية العالية، ولديها مخصصات ضخمة تمكنت منبناءها على مدى السنوات الأخيرة، وهو ما سيساعدها على تخطي الأوضاع الاقتصادية الصعبة الحالية."

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وأضاف التقرير، أنه يمكن للبنوك الخليجية أن تتحمل خسارة ما يقرب من 2.7 ضعف متوسط خسائر الائتمان السنوية. وتعد البنوك في المملكة العربية السعودية من بين أكثر البنوك صلابة، في حين أن المقرضين في البحرين في وضع أضعف بسبب الصدمة الاقتصادية هناك والقدرة المحدودة للحكومة على تقديم الدعم، وذلك وفقًا لمذكرة شركة ستاندارد أن بورز. وأضافت أن الأمر قد يستغرق ثلاث سنوات قبل أن تبدأ خسائر الائتمان في الظهور عبرالقوائم المالية للبنوك.

وأوضح التقرير، أنه على الرغم من قدرتها على تحمل خسائر ائتمانية إضافية، إلا أن ربحية البنوك ستتدهور هذا العام بسبب تأثير وباء كورونا وانخفاض أسعار البترول، وقالت ستاندرد آند بورز إنه من المرجح أن تركز البنوك على الحفاظ على رأس المال بدلاً من بدء أعمال جديدة.

وقد سجلت غالبية البنوك في منطقة الخليج انخفاضاً بالأرباح في الربعالأولمنالعام، حيث سجلت مخصصات أعلى للقروض المعدومة الناجمة عن انخفاض أسعار البترول، وانهيار شركة إدارة المستشفيات( NMC Health Plc)، إلى جانب التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا.