شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 11- 5 -2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 11-5 -2020.

إيقاف تداول 61 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، إيقاف تداول أسهم 61 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، وهم الإسماعلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، الإسماعيلية مصر للدواجن، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، ارابيا انفستمنتس هولدنج، الأهلي للتنمية والاستثمار، شارم دريمز للاستثمار السياحي، مصر للفنادق، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، العامة لمنتجات الخزف والصيني، مطاحن ومخابز الإسكندرية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العامة لمنتجات الخزف والصيني، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، العربية لحليج الأقطان، العبوات الطبية، السويس للأسمنت، الشمس للإسكان والتعمير.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ المجموعة المصرية العقارية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، القلعة للاستشارات المالية، دايس للملابس الجاهزة، سماد مصر-ايجيفرت، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، المنصورة للدواجن، الحديد والصلب المصرية، بلتون المالية القابضة، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، آسيك للتعدين-اسكوم، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي.

وتم أيضاً إيقاف تداول؛ مطاحن ومخابز شمال القاهرة، أسمنت سيناء، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر بني سويف للأسمنت، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير.

البورصة تخسر 2.6 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى مدفوعة بصعود أسهم قيادية على رأسها السويدي إليكتريك ومجموعة طلعت مصطفى القابضة والمجموعة المالية هيرميس القابضة والشرقية-ايسترن كومباني، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 546.951 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 300.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 32.3 ألف عملية لعدد 178 شركة، بعد تنفيذ صفقة شراء أسهم المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، وسجلت تعاملات المصريين 75.91% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.08%، والعرب على 5% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 68.76% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 31.23%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 23.5 مليون جنيه، 76.6 مليون جنيه، 97.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 905.9 ألف جنيه، 239.3 ألف جنيه، 196.1 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 10296 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 1499 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 11830 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 3992 نقطة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الشرقية-ايسترن كومباني بسعر إغلاق 12.860 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.81%

Advertisements

- المجموعة المالية هيرميس القابضة بسعر إغلاق 10.940 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.70%

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 8.580 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.67%

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 10.850 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.67%

- ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.810 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.07%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية- بسعر إغلاق 18.830 جنيه بنسبة تراجع بلغت 15.07%

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 11.170 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.92%

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 11.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.91%

- أصول للوساطة فى الأوراق المالية بسعر إغلاق 4.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.90%

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 4.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.89%