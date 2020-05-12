الاقتصاد

انخفاض أسعار الدواجن اليوم لتسجل 28 جنيها الكيلو من المزرعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11-5-2020 ، انخفاضا جنيها في سعر الكيلو وفق الأسعار المعلنة بشعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث سجل 28-30 جنيها للكيلو مقابل 29-31 . 

 

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن من المزرعة سجلت 28-30 جنيها للكيلو، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 33 - 35 جنيها للكيلو حسب المنطقة. 

 

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وأضاف السيد لـ"ليوم السابع" أن سعر الدواجن البلدى من المزرعة 35 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين 38-40 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين9-11 جنيها، سعر كرتونة البيض يبدأ من 32 جنيها من المزرعة وتباع للمستهلك 36- 38جنيها.

 

والجدير بالذكر أن شعبة الثروة الدواجن بالغرفة التجارية، أكدت على ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن إلى مليار فرخة سنويا، لافتا إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة فى المزارع مع تربية ريفية فى البيوت "فراخ التسمين البيضاء".

 

وأوضحت، أن نسبة الإنتاج الريفى تتراوح ما بين 25 إلى 30 % من إجمالى الإنتاج، مشيرا إلى أن التربية المنتظمة فى المزارع قد تواجه بعض العقبات سواء مشكلات الأمراض أو الطقس مما قد يؤثر عليها من حين إلى أخر، وأن هناك 125 مليون فرخة سنويا إنتاج بلدى، تضاف إلى إجمالى الإنتاج السابق "المليار فرخة" ، اضافة الى ارتفاع انتاج مصر من البيض ليصل الى 13 مليار بيضة سنويا بواقع 130 بيضة للفرد سنويا ،وان مصر يمكن ان تصدر نصف مليون طن دواجن مذبوحة خلال العام المقبل. 

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