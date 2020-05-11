شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للإسترليني وسط ترقب حذر لإجراءات إعادة فتح الاقتصاد البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني أمام العملة الأمريكية على نحو سلبي وسط ترقب حذر في المملكة المتحدة لإجراءات حكومة رئيس الوزراء "بوريس جونسون" بإعادة فتح الاقتصاد البريطاني.



وكان "جونسون" قد أعلن في وقت ساببق هذا الأسبوع عن البدء في تخفيف القيود عن المواطنين وإعادة افتتاح بعض المتاجر والأنشطة الخدمية في إطار خطوة إعادة فتح الاقتصاد البريطاني.



يأتي ذلك مع استمرار المخاوف وعدم اليقين حيال مدى تفشي أزمة فيروس كورونا في المملكة المتحدة وغيرها من الدول حول العالم بسبب إجراءات إعادة فتح الاقتصاد.

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ومن جانبها، أعلن الحكومة الألمانية أنها تتوقع التوصل إلى تطوير للقاح فعال ضد فيروس كورونا بحلول منتصف عام 2021 على أفضل تقدير.



وتتسابق العديد من الدول بشأن تطوير علاج فعال لفيروس كورونا ولقاح مضاد له، وهو أمر لم يتم بلوغه حتى الآن.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الجنيه الإسترليني على نحو سلبي أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:28 بتوقيت جرينتش عند 1.2333، وسجل أعلى سعر عند 1.2351 وأقل سعر عند 1.2321.