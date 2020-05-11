شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق التعاملات أدنى حاجز 1700 دولار للأوقيةر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين متأثرا بضغوط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وترقب الأسواق لإجراءات إعادة فتح الاقتصادات في عدد من الدول حول العالم.



وأكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على أنه سيرى ما إذا كانت الصين تلتزم بتعهداتها وفق بنود المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المبرم بين البلدين في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني الماضي.



وعاد القلق من تجدد النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم مؤخراً بعد تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن فيروس كورونا تسرب من معمل في مدينة "ووهان" الصينية لكن بكين لا تريد الاعتراف بذلك.

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وأيدت أستراليا وعدد من الدول الأوروبية مقترح إجراء تحقيق مستقل لمعرفة أصل نشوء فيروس كورونا في الصين.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 100.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.2 نقطة وأقل مستوى عند 99.1 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.9% إلى 1698 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1713.8 دولار وأقل سعر عند 1692.1 دولار.