شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع رغم عدم اليقين حيال إعادة فتح الاقتصاد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم رتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين بالتزامن مع عدم اليقين في الأسواق العالمية حيال إجراءات إعادة فتح الاقتصادات.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه سيرى ما إذا كانت الصين تلتزم بتعهداتها وفق بنود المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المبرم بين البلدين في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني الماضي.



وأضاف "ترامب" بأنه لا يهتم بإعادة فتح باب النقاش مع الصين حول الملف التجاري في الوقت الحالي الذي يشهد أزمة فيروس كورونا.

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وذكر بأن بلاده تقترب من تحقيق مستهدف فحص عشرة ملايين أمريكي للتأكد من إصابتهم أو عدم إصابتهم بالفيروس التاجي.



كانت العملة الأمريكية قد تعرضت لضغوط الأسبوع الماضي لاسيما مع متابعة الأسواق لتقرير الوظائف الذي شهد فقدان الاقتصاد الأكبر في العالم لنحو 20.5 مليون وظيفة خلال أبريل/نيسان وارتفاع معدل البطالة إلى 14.7%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 100.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.2 نقطة وأقل مستوى عند 99.1 نقطة.