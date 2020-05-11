شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعاود الانخفاض بعد استيعاب خطوة "أرامكو" السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين متخليىة عن المكاسب التي حققتها في وقت سابق اليوم بسبب تقارير عن خفض وزارة الطاقة السعودية إنتاج الخام بشكل إضافي.



وأوضح مسسؤول في وزارة الطاقة السعودية بأن الوزارة وجهت شركة "أرامكو" لخفض إنتاجها من النفط عن شهر يونيو/حزيران.



وسوف يزيد الخفض الإضافي والمقرر عما تم الاتفاق عليه ضمن اتفاق "أوبك+" الذي دخل حيز التنفيذ بداية من مايو/أيار الجاري.

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وبناء على ذلك، سيصل حجم الخفض في الإنتاج السعودي من النفط إلى نحو 4.8 مليون برميل يومياً في الشهر المقبل مقارنة بمسنويات أبريل/نيسان، بينما سيصل إنتاج الرياض إلى 7.49 مليون برميل يومياً.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 100.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.2 نقطة وأقل مستوى عند 99.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 18:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.8% إلى 24.03 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 25.5 دولار وأقل سعر عند 23.6 دولار.



وتراجع سعر "برنت" بنسبة 4.3% إلى 29.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 31.4 دولار وأقل سعر عند 21.4 دولار.