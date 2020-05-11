شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عقود البلاديوم وسط ترقب حذر لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط ترقب حذر لإعادة فتح الاقتصاد في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى على مستوى العالم.



وتلقى البلاديوم دعماً من إعلان إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن خطة لإعادة فتح الاقتصادات بالولايات على نحو تدريجي.



ويعني ذإعادة فتح الاقتصادات في مختلف الدول عودة تشغيل بعض المصانع في بعض القطاعات، وبالطبع من بينها السيارات، ومن ثم إنعاش الططلب على البلاديوم.

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ويستخدم البلاديوم بكثافة من جانب شركات السيارات لدخوله في تصنيع مكونات وقطع غيار تسهم في تقليل انبعاثات العوادم السامة.



ومع ذلك، يخشى بعض المحللين من ضعف الطلب العالمي وعدم تعافيه على السلع والمعادن الصناعية إلا بشكل بطئ فضلا عن التكهنات بركود اقتصادي حاد على الصعيد العالمي لا سيما في أمريكا.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار البلاديوم عقود تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 13:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1826 دولارا للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1914.5 دولار وأقل سعر عند 1805.5 دولار.