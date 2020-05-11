شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 11-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف سعر الذهب نحو الأسفل بشكل هادئ ليقترب تدريجياً من اختبار الدعم المحوري 1678.45، وطالما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، مع التذكير بأننا بحاجة لاختراق مستوى 1724.00 لتسهيل مهمة التوجه نحو مستويات 1747.43 ثم 1785.00 كمحطات إيجابية رئيسية.

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