شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 11-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار اختباراً جديداً لمستوى 1.0840 ويرتد هبوطاً من هناك، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام تحقيق أهدافنا المتوقعة عند 1.0700 ثم 1.0640، مع الإشارة إلى أهمية الثبات دون 1.0840 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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