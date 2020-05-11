شكرا لقرائتكم خبر عن مكة للإنشاء تبدأ توزيع أرباح بقيمة 247.2 مليون ريال في 15 مايو الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة مكة للإنشاء والتعمير، بدء توزيع أرباح عن العام المنتهي في (26 ديسمبر 2019) 29/4/1441 هـ بقيمة 247.224 مليون ريال، في 15 مايو الجاري.

وقالت الشركة - في بيان على موقع السوق - اليوم الإثنين، إن الأرباح تم توزيعها بما نسبته 15% من رأس مال الشركة وبما يعادل 1.5 ريال للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 236 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 29/4/1441 هـ، مقابل أرباح بلغت 283 مليون ريال في العام المنتهي في 29/4/1440 هـ.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال العام 1441 هـ إلى إنخفاض إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنبة بالفندق والأبراج لانخفاض أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين، وزيادة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة عن العام السابق.