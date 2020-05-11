شكرا لقرائتكم خبر عن ينساب توصي بتوزيع 1.25 ريال للسهم عن النصف الأول من العام 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن النصف الأول من العام 2020، بقيمة 703.125 مليون ريال.

وأفادت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الإثنين، بأن الأرباح سيتم توزيعها على 562.5 مليون سهم، بنسبة 12.5% من رأس المال (ما يعادل 1.25 ريال للسهم).

وأشارت الشركة إلى أن أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية تداول يوم 9 يوليو المُقبل، على أن يتم توزيع الأرباح في 26 يوليو المُقبل.

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ويشار إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 104.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 390.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وقالت الشركة إن تراجع الأرباح خلال الربع الأول يعود إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات.

وتراجعت الإيرادات إلى 1.2 مليار ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 1.5 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.