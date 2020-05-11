صندوق النقد الدولي يوافق على دعم طارئ لمصر بقيمة 2.77 مليار دولار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لمقر البنك المركزي المصري وافق مجلس مديري صندوق النقد الدولي يوم الاثنين على طلب مصر لتمويل طارئ بقيمة 2.77 مليار دولار لمساعدة حكومتها على تلبية الحاجات العاجلة في الميزانية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد. وقال صندوق النقدإنه يبقى على تواصل وثيق مع حكومة مصر وبنكها المركزي وإنه مستعد لتقديم المزيد من الدعم عند الحاجة.

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