شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد المصرى اليوم الاثنين 11-5-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة اليوم الأثنين 11-5-2020، ومن أهمها، إصدار جهاز الاتصالات تقرير منظومة متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات، لشركات المحمول الأربعة، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى وهي:

"الاتصالات" تعلن نشر تقرير الشكاوى ضد شركات المحمول كل 3 أشهر

أصدر الجهاز تقرير "منظومة متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات" لشركات المحمول الرعاة العاملة فى السوق، المصرية للاتصالاتwe وفودافون واورنج واتصالات، وذلك عقب استحداث آليات جديدة لتلقى شكاوى العملاء.

"المالية" تطرح سندات خزانة بقيمة 7 مليارات جنيه

طرحت وزارة المالية اليوم الإثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات جنيه.

وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، إنه تم طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة 3.750 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 13.376 %، وبلغ أعلى سعر 13.39%، وأقل سعر 13.27%.

البورصة تصدر فيديوهات معلوماتية وتصريحات لرؤساء الشركات للاستثمار بسوق المال

طورت إدارة البورصة المصرية، منصاتها الإلكترونية بإنتاج سلسلة متنوعة من الفيديوهات المعلوماتية لاستعراض أخر المستجدات من قيادات الشركات المقيدة وتدريب المواطنين على أساسيات الاستثمار في أسواق المال، وذلك في ضوء حرص إدارة البورصة المصرية على تعزيز التواصل بين أطراف السوق.

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سعر سلة أوبك اليومية يسجل 22.21 دولارًا للبرميل

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" عن أن سعر سلة أوبك المكونة من 13 خامًا بلغ 22.21 دولار للبرميل الجمعه الماضية ، مقارنة بـ 21.91 دولار في اليوم السابق، وذلك وفقًا لحسابات أمانة أوبك.

القابضة للغزل: 24 فرصة استثمارية بينها 4 مصانع متاحة للقطاع الخاص فى 13 شركة

أعدت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج خريطة بالفرص الاستثمارية المتاحة فى شركاتها لاستغلالها بواسطة القطاع الخاص .

وكشف مصدر بالشركة القابضة لـ"الخليج 365"، إنه تم تحديد نحو 24 فرصة استثمارية متاحة للاستغلال بواسطة القطاع الخاص عن طريق آلية الإيجار، لافتا أن تلك الفرص منتشرة تقريبًا فى أنحاء الجمهورية من خلال 13 شركة تابعة.

تعرف على قرارات وإجراءات آى سكور للتيسير على عملاء القوائم السلبية بالبنوك

قام البنك المركزى المصرى بإصدار حزمة من القرارات والمبادرات للتيسير على عملاء التجزئة المصرفية والشركات والتى صدرت خلال شهر إبريل 2020 للتيسير على العملاء بما يساعدهم على الاستفادة من التسهيلات الائتمانية التى يمنحها القطاع المصرفى.

هشام طلعت ينفذ وعده ويخصص أرضاً لبناء مسجد لشهيد الرحاب

فوجئ سكان مدينة الرحاب، صباح اليوم الاثنين، بتعليق لافتة على قطعة أرض فضاء بمنطقة الرحاب 2، مكتوب عليها مشروع إنشاء مسجد الشهيد عقيد طيار هشام حسني، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان زوجة الشهيد قرارات رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، إطلاق اسم الشهيد، على شارع رئيسى بمدينة الرحاب، وتخصيص قطعة أرض لبناء مسجد كصدقة جارية على روحه.