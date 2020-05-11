شكرا لقرائتكم خبر عن "بنك القاهرة" و"بنك الاستثمار الأوروبى" يوقعان اتفاقية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بنك القاهرة عن توقيع إتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبى للحصول على قرض بقيمة 100 مليون دولار يتم تخصيصها بالكامل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى إطار السياسات العامة للبنك لتوسيع مصادره التمويلية لدعم هذا القطاع الهام.

وتعليقاً على توقيع الإتفاقية، فقد أعرب طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة عن إعتزازه بالشراكة مع "بنك الاستثمار الأوروبي" ذراع الإقراض للإتحاد الأوروبي، والتى تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية فى المؤشرات المالية والرؤية المستقبلية لبنك القاهرة، إلى جانب الدور الريادى للبنك داخل القطاع المصرفى، وقد أشار فايد بأن هذا القرض يأتي فى إطار خطط البنك لتوسيع المصادر التمويلية بالعملة الأجنبية من جهات تمويلية مختلفة إستناداً على التطور الكبير الذى شهده البنك على كافة الأصعدة خلال الفترة الماضية.

ومن الجدير بالذكر أن بنك القاهرة يتمتع بعلاقات جيدة مع العديد من المؤسسات المالية الدولية والتى تمكنه من تسهيل كافة عمليات التجارة الخارجية والتمويلية مما يعزز الثقة بالقطاع المصرفى المصرى.