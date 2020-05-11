شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للغزل: 24 فرصة استثمارية بينها 4 مصانع متاحة للقطاع الخاص فى 13شركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج خريطة بالفرص الاستثمارية المتاحة فى شركاتها لاستغلالها بواسطة القطاع الخاص .

وكشف مصدر بالشركة القابضة لـ"الخليج 365"، إنه تم تحديد نحو 24 فرصة استثمارية متاحة للاستغلال بواسطة القطاع الخاص عن طريق آلية الإيجار، لافتا أن تلك الفرص منتشرة تقريبًا فى أنحاء الجمهورية من خلال 13 شركة تابعة.

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وحول أبرز تلك الأصول، كشف المصدر إنها عبارة عن مصنع بالمحلة الكبرى على مساحة 3900 متر، ومصنع بسوهاج على مساحة 600 متر، بجانب مصنع يتبع شركة ميت غمر، بالمنطقة الصناعية ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية على مساحة 2272 متر، وكذلك مصنع يتبع شركة مصر الوسطى بالفيوم على مساحة 20688 مترًا.

أضاف المصدر أن هناك مخازن وهناجر وأراضى فضاء ومباني وجمالونات معدة أيضا للاستغلال فى العديد من الشركات، منها شركات النصر للغزل والنسيج بكفر الشيخ، وبورسعيد للغزل والنسيج، ومصر شبين الكوم بالمنوفية، وشركة الوجة القبلى بسوهاج، وغزل قنا، وشركة الشرقية بالزقازيق، ومصر للحرير الصناعى بكفر الدوار، بجانب مخازن في الدقهلية.

وكانت الشركة القابضة أجرت مصنع شركة الجوت فى بلبيس لشركة صينية.