شكرا لقرائتكم خبر عن هواوى تحصل على شهادة ISO/IEC 27701 لحماية الخصوصية من المعهد البريطانى للمعايير عن واجهة المستخدم EMUI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هواوى عن حصولها على شهادة ISO/IEC 27701 لحماية الخصوصية من المعهد البريطانى للمعايير عن واجهة المستخدم الخاصة بها EMUI، وذلك بفضل عملية إدارة معلومات الخصوصية الخاصة بالمستخدمين، وبهذا تصبح هواوى أول شركة مُصنعة للهواتف الذكية فى العالم حاصلة على هذه الشهادة.

توفر هواوى خدمات النظام المحسنة للمستخدمين بجمع البيانات ذات الصلة عن موثوقية الجهاز والأداء واستهلاك الطاقة والأخطاء لتطوير وتنفيذ خطة تحسين تجربة المستخدم. ولن يتم إرسال بيانات المستخدمين الشخصية إلى هواوى إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المستخدمين. ولإخفاء هوية البيانات الشخصية الحساسة التى تم جمعها تستخدم هواوى تقنية الخصوصية التفاضلية لإضافة تشويش عشوائى إلى البيانات، ولن تستطيع هواوى بهذه الطريقة الحصول على بيانات المستخدم الفعلية. ويتم عرض الإحصائيات فقط عندما يتم دمج بيانات مستخدم واحد مع بيانات العديد من المستخدمين الآخرين وعندها يتم احتساب الضوضاء العشوائية. وبهذه الطريقة، لن تستطيع هواوى تحديد مستخدم معين من خلال البيانات التى تم جمعها، مما يمكّنها من تلبية متطلبات التفتيش لنظام إدارة أمن معلومات المنتج ونظام إدارة حماية الخصوصية.

تعتبر هواوى الأمن السيبرانى وحماية الخصوصية من أولوياتها القصوى وتدمج حماية الخصوصية فى سلسلة عملياتها بأكملها بدءًا من تصميم الأجهزة الذكية وطوال عملية البحث والتطوير الكاملة للبرامج وإدارة التقنيات والأفراد. تم اعتماد حماية خصوصية المستخدم لديها من قبل العديد من المؤسسات الموثوقة حول العالم، بما فى ذلك ePrivacyseal GmbH، أحد أكثر الكيانات التجارية تأثيرًا فى منح شهادة حماية الخصوصية فى أوروبا.

وتغطى هذه الشهادة خدمات التصميم والتطوير والصيانة لنظام EMUI وبرمجياته التطبيقية، بما فى ذلك أكثر من 50 تطبيق وميزة تتضمن معالجة البيانات الحساسة، مثل تحديث البرامج وخدمة الطوارئ لإرسال الموقع وتثبيت النظام وخطة تحسين تجربة المستخدم والخدمات الذكية التى يوفرها نظام Huawei EMUI.

تمثل شهادة ISO/IEC 27701 معيار حماية الخصوصية الذى تم إصداره بشكل مشترك من قبل المنظمة الدولية للمعايير (ISO) واللجنة الكهروتقنية الدولية - International Electrotechnical Commission (IEC). يدمج هذا المعيار مبادئ ومفاهيم وأساليب حماية الخصوصية فى أنظمة الأمن السيبرانى وأنظمة حماية الخصوصية ويوفر للمؤسسات أفضل الممارسات والاقتراحات.

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يُعدّ معيار ISO/IEC 27701 أحد الممارسات الممتازة التى تتبعها اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) فى الاتحاد الأوروبى، وهى معروفة بأنها أكثر أنظمة حماية الخصوصية صرامة فى التاريخ. وللحصول على شهادة الامتثال لحماية الخصوصية، يتعين على الشركة بناء إمكانيات الأمان الخاصة بها بناءً على المعايير المعتمدة وتلبية جميع المتطلبات واجتياز مراجعة سلطات الجهات الخارجية (المعهد البريطانى للمعايير بهذه الحالة).

الجدير بالذكر، أن واجهة المستخدم EMUI الخاصة بهواوى حصلت على شهادة ISO/IEC 27701 والتى تثبت أنها تفى بمعايير الخصوصية الدولية من حيث تصميم البرامج والبحث والتطوير والصيانة، بالإضافة إلى إدارة شؤون الموظفين، مما يحمى أمن وخصوصية المستهلكين.