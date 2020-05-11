شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تطرح سندات خزانة بقيمة 7 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت وزارة المالية اليوم الإثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات جنيه.

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وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، إنه تم طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة 3.750 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 13.376 %، وبلغ أعلى سعر 13.39%، وأقل سعر 13.27%.

وأشارت إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 3.250 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 13.548%، وبلغ أعلى سعر 13.55%، وأقل سعر 13.45%.