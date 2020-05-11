شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تخفض إنتاج النفط 80 ألف برميل يوميا إضافية فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزیر النفط ووزیر الكھرباء والماء بالوكالة في الكويت الدكتور خالد الفاضل، الیوم، تأیید دولة الكویت لجھود المملكة العربیة السعودیة الشقیقة في إعادة الاستقرار والتوازن لأسواق النفط.

وأعرب الفاضل في تصریح لوكالة الأنباء الكویتیة "كونا"، الیوم الاثنین، عن ترحیب دولة الكویت بالتنسیق المشترك مع المملكة، مشیرا إلى أنھا ستبادر بتخفیض انتاجھا من النفط طواعیة بمقدار 80 ألف برمیل یومیا لشھر یونیو المقبل بالإضافة للتخفیض المعلن حسب حصتھا وفقا لاتفاقیة (أوبك +).

وأظهرت وثيقة رسمية أطلعت عليها رويترز اليوم الاثنين، أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لثلاث خامات تبيعها إلى شركات التكرير الآسيوية في يونيو.

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