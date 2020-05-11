الاقتصاد

الكويت تخفض إنتاج النفط 80 ألف برميل يوميا إضافية فى يونيو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزیر النفط ووزیر الكھرباء والماء بالوكالة في الكويت الدكتور خالد الفاضل، الیوم، تأیید دولة الكویت لجھود المملكة العربیة السعودیة الشقیقة في إعادة الاستقرار والتوازن لأسواق النفط.

وأعرب الفاضل في تصریح لوكالة الأنباء الكویتیة "كونا"، الیوم الاثنین، عن ترحیب دولة الكویت بالتنسیق المشترك مع المملكة، مشیرا إلى أنھا ستبادر بتخفیض انتاجھا من النفط طواعیة بمقدار 80 ألف برمیل یومیا لشھر یونیو المقبل بالإضافة للتخفیض المعلن حسب حصتھا وفقا لاتفاقیة (أوبك +).

وأظهرت وثيقة رسمية أطلعت عليها رويترز اليوم الاثنين، أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لثلاث خامات تبيعها إلى شركات التكرير الآسيوية في يونيو.

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حددت الكويت سعر خام التصدير لشهر يونيو عند ستة دولارات دون متوسط عمان/دبي، بزيادة 1.80 دولار عن الشهر السابق.

وحددت سعر البيع الرسمي للخام الخفيف الممتاز عند 6.50 دولار للبرميل دون متوسط عمان/دبي، بزيادة 1.10 دولار عن الشهر السابق.

وحددت الكويت سعر خام الخفجي لشهر يونيو عند ستة دولارات دون متوسط عمان/دبي، بزيادة 1.80 دولار عن الشهر السابق.

 

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