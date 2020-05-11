شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تخفض إنتاج النفط 80 ألف برميل يوميا إضافية فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزیر النفط ووزیر الكھرباء والماء بالوكالة في الكويت الدكتور خالد الفاضل، الیوم، تأیید دولة الكویت لجھود المملكة العربیة السعودیة الشقیقة في إعادة الاستقرار والتوازن لأسواق النفط.
وأعرب الفاضل في تصریح لوكالة الأنباء الكویتیة "كونا"، الیوم الاثنین، عن ترحیب دولة الكویت بالتنسیق المشترك مع المملكة، مشیرا إلى أنھا ستبادر بتخفیض انتاجھا من النفط طواعیة بمقدار 80 ألف برمیل یومیا لشھر یونیو المقبل بالإضافة للتخفیض المعلن حسب حصتھا وفقا لاتفاقیة (أوبك +).
وأظهرت وثيقة رسمية أطلعت عليها رويترز اليوم الاثنين، أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لثلاث خامات تبيعها إلى شركات التكرير الآسيوية في يونيو.
حددت الكويت سعر خام التصدير لشهر يونيو عند ستة دولارات دون متوسط عمان/دبي، بزيادة 1.80 دولار عن الشهر السابق.
وحددت سعر البيع الرسمي للخام الخفيف الممتاز عند 6.50 دولار للبرميل دون متوسط عمان/دبي، بزيادة 1.10 دولار عن الشهر السابق.
وحددت الكويت سعر خام الخفجي لشهر يونيو عند ستة دولارات دون متوسط عمان/دبي، بزيادة 1.80 دولار عن الشهر السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تخفض إنتاج النفط 80 ألف برميل يوميا إضافية فى يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.