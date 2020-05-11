شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: تخفيض إنتاجنا النفطى 80 ألف برميل تأييدا لجهود السعودية لاستقرار السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي بالوكالة الدكتور خالد الفاضل اليوم الإثنين خفض إنتاج الكويت النفطي بنحو 80 ألف برميل يوميا خلال شهر يونيو المقبل، تأييدا لجهود السعودية في إعادة الاستقرار والتوازن لأسواق النفط.

وأوضح الفاضل - في تصريح صحفي - ان تخفيض الكويت لإنتاجها النفطي خلال شهر يونيو المقبل، سيكون اضافة للتخفيض المعلن حسب حصتها وفقا لاتفاقية الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها من الخارج (أوبك +).

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وأعرب وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي عن ترحيب الكويت بالتنسيق المشترك مع السعودية في هذا الشأن، من أجل إعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمية.

وكان مصدر مسئول في وزارة الطاقة السعودية أعلن - في وقات سابق اليوم - أن الوزارة وجهت شركة (أرامكو) السعودية، إلى تخفيض إنتاجها من البترول الخام لشهر يونيو المقبل، بكمية إضافية طوعية تبلغ مليون برميل يوميا، موضحا أن ذلك يضاف إلى التخفيض الذي التزمت به المملكة في اتفاقية (أوبك +) الأخيرة في 12 إبريل الماضي.