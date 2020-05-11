شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر برميل النفط العمانى 43 سنتا ليسجل 31.16 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر يونيو القادم اليوم 31.16 دولار وأفادت بورصة دبى للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد اليوم ارتفاعا بلغ 43 سنتا مقارنة بسعر الجمعة الذى بلغ 30.73 دولار للبرميل.

تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُمانى تسليم شهر مايو الجاري بلغ 34.85 دولارًا للبرميل منخفضًا بمقدار 19.77 دولارًا مقارنة بسعر تسليم شهر ابريل الماضي وذلك وفقا لوكالة الانباء العمانية.

تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين، حيث ألقت المخاوف من تخمة ركود وعتمة اقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا بظلالها على الدعم الصادر عن تخفيضات المعروض التي يباشرها بعض أكبر المنتجين في العالم.

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وكانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 51 سنتا بما يعادل 1.7% إلى 30.46 دولار للبرميل، في حين نزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 49 سنتا أو اثنين بالمئة إلى 24.25 دولار للبرميل.

وشهدت أسواق النفط انتعاشا خلال جلسات الأسبوع الماضي تزامنا مع بدء كبار المنتجين تطبيق تخفيضات هى الأكبرعلى مستوى إنتاج الخام بهدف دعم الأسواق في ظل انهيار الطلب الناجم عن تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية بأن احتمالات حدوث انتكاسة في بعض دول شرق آسيا وأوروبا، تزامنا مع تخفيف قيود كورونا أثار قلق المستثمرين وأضفى مزيدا من الضبابية على مستقبل الاقتصاد العالمي وأسواق النفط التي لاتزال مهدددة بضعف الطلب على الخام والذي قد يصعب معه تحقيق توازن حتى مع مواصلة المنتجين خفض إنتاجهم.

وبدأ تحالف أوبك + الذي يضم أعضاء منظمة أوبك ومنتجي النفط الآخرين، في تنفيذ خفض في إنتاج الخام يصل إلى9.7 مليون برميل يوميا منذ الأول من مايو الجاري، حسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه سلفا، وهو ما ساعد مع بعض العلامات المبكرة لاستعادة الطلب على الخام في تخفيف المخاوف بشأن نفاد مساحة تخزين النفط الخام والوقود في العالم.